Roma é nerazzurra.



O Inter conquistou a Taça de Itália frente à Fiorentina (2-1), no estádio Olímpico de Roma. Lautaro liderou a reviravolta do emblema de Milão e foi o herói da equipa de Inzaghi.



O conjunto viola até começou melhor o encontro e logo aos três minutos, Ikoné cruzou rasteiro para a finalização certeira de Nico González nas costas de Dimarco. O internacional argentino ficou perto do bis aos 18 minutos, mas o remate saiu fora do alvo.



Paulatinamente o Inter começou a empurrar o adversário para junto da baliza de Terracciano e só não igualou a contenda ao minuto 25 porque Dzeko falhou isolado de forma quase escandalosa. O bósnio perdoou, mas Lautaro não. O internacional argentino, campeão no Qatar 2022, igualou o encontro à passagem da meia hora com uma finalização precisa após um excelente passe de Brozovic.





O finalista da Liga dos Campeões ficou por cima na partida e nem dez minutos depois chegou à reviravolta. Numa jogada de insistência, Barella descobriu Lautaro e o avançado, em queda, desviou para o fundo da baliza da Fiore.



A ganhar por 2-1 à entrada para o segundo tempo, os nerazzurri tentaram segurar a vantagem. Colocou-se à mercê da Fiorentina que foi mais forte no quarto de hora final e poderia ter levado a decisão da final para prolongamento. Além de um golo anulado a Arthur, Handanovic, habitual suplente de Onana, brilhou com defesas a remates de Biraghi, Jovic e Nico González.



O resultado não sofreu mais alterações até ao fim e o Inter conquistou a Taça de Itália pelo segundo ano seguido (9.ª da sua história).