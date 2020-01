Outra vez a patinar. O Inter de Milão empatou pela terceira vez seguida na Serie A. Desta vez, a equipa de Antonio Conte recebeu o Cagliari que saiu do Giuseppe Meazza com 1-1 no marcador.

O Inter tinha batido a formação da Sardenha há 12 dias, para a Taça, por 4-1 e quando o recém chegado Ashley Young cruzou para o golo de Lautaro Martinz, a equipa de Milão parecia lançada para uma vitória.

O 1-0 perdurou durante muito tempo, até que aos 78 miuntos Radja Nainggolan fez o empate. As más notícias não acabaram por aí, pois Lautaro Martinez ainda acabou expulso.

Ainda no segundo posto, o Inter de Milão pode ser alcançado pela Lazio e, pior do que disso, ficar mais longe da líder Juventus.