Os resultados dos testes de rastreio à covid-19 no plantel e equipa técnica do Inter de Milão, realizados esta sexta-feira, deram negativo, informou o clube em comunicado.



Assim, os nerazzurri explicam os treinos individuais no relvado, ainda que sejam opcionais, podem recomeçar ainda esta sexta-feira à tarde.



Lembre-se que Lukaku revelou que a maioria do plantel do Inter teve tosse e febre no início do ano. No entanto, não foi confirmado se os futebolistas foram infetados com o novo coronavírus.

📢 | COMUNICATO



Tutti i test medici ai quali è stata sottoposta la Prima Squadra sono risultati negativi. Dal pomeriggio avranno inizio gli allenamenti individuali facoltativi 👉 https://t.co/cECHLrz5SV#FCIM — Inter (@Inter) May 8, 2020