Apesar de se ter sagrado campeão de Itália, mais de dez anos depois, o Inter vive alguns problemas financeiros e pretende reduzir os salários da equipa. O diretor executivo dos nerazzurri, Guiseppe Marotta, falou mesmo «numa situação catastrófica».



«Vamos pagar os prémios relativos à conquista do título, mas a partir da próxima semana vamos dar início a reuniões individuais com os jogadores para os sensibilizar para as dificuldades económicos do clube e do futebol em geral. Este modelo já não é sustentável», referiu, em declarações à Sky italiana.



«O clube apenas quer apelar à consciência dos jogadores durante este momento difícil para todo o futebol mundial», acrescentou.



Embora a situação financeira seja complicada, Marotta não fecha a porta a novas contratações.



«A equipa mereceu vencer o Scudetto, o que significa que tem qualidade. O objetivo de um grande clube é sempre melhorar, mas vamos falar sobre isso depois. Estamos a celebrar o Scudetto, um feito extraordinário alcançado pelos jogadores e pelo staff. Mais tarde, falaremos sobre o futuro», concluiu.



Em 2016, os chineses da Sunning desembolsaram cerca de 270 milhões de euros para adquirir o Inter de Milão.