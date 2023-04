O Inter de Milão segue em crise na Serie A. O vice-campeão transalpino sofreu, este sábado, contra a Fiorentina a quarta derrota nos últimos seis jogos.



Face à série de resultados atual, Simone Inzaghi confessou que o ambiente não é o melhor no balneário nerazzurro.



«O ambiente no balneário não é o melhor neste momento, mas faz parte do futebol e os jogadores sabem que não devem ser influenciados pelos resultado. Hoje a prestação foi melhor do que contra a Juventus», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Apesar do mau momento, o técnico italiano sublinhou que nada pode apontar aos jogadores. «Perdemos dois jogos consecutivos em casa. É normal haver desilusão. Temos de trabalhar ainda mais, eu primeiro que todos os outros. Os jogadores deram o seu melhor, mas temos de ser melhores em certas situações. Tivemos várias ocasiões para marcar que deveríamos ter aproveitado. Em termos de comprometimento, no entanto, não posso dizer nada aos rapazes, mas este resultado faz-nos olhar para a tabela de forma diferente», acrescentou ainda.



O Inter ficou em branco pela terceira vez seguida, um dado que merece preocupação de Inzaghi.



«No ano passado éramos o melhor ataque da Liga e este ano somos o segundo melhor. Mas é um facto que em 2023 estamos a marcar muito menos. Temos de trabalhar. O que conta é o trabalho e o suor em campo», disse.



O Inter vai, recorde-se, defrontar o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. A primeira mão joga-se a 11 de abril na Luz e o segundo jogo será dia 19 do mesmo mês, em Milão.