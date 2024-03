O defesa-central Francesco Acerbi foi absolvido, por falta de provas, no caso dos alegados insultos racistas dirigidos a Juan Jesus.

Além das declarações do jogador do Nápoles, não foi possível recolher «uma quantidade mínima de provas, ou pelo menos por provas sérias, precisas e consistentes, a fim de alcançar uma certeza razoável» quanto aos insultos, nem mesmo com recurso aos áudios e vídeos do jogo entre o campeão italiano e o Inter de Milão.

Assim, o juiz desportivo da Serie A indicou que o defesa de 36 anos não será castigado e não existe a possibilidade de recurso.

Acerbi, que foi dispensado da seleção italiana depois das acusações de Juan Jesus, corria o risco de ser suspenso por vários jogos e até falhar a participação no Europeu.