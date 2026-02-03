Os adeptos do Inter Milão estão proibidos de assistir a jogos fora, da Liga italiana, até ao dia 23 de março. O castigo, aplicado pelo Governo, surge em resposta ao petardo lançado, no último domingo, por um adepto do clube para uma zona do relvado onde se encontrava o guarda-redes da Cremonense.

«Face aos graves distúrbios ocorridos, o ministro do Interior proibiu a deslocação de adeptos do Inter até 23 de março de 2026, bem como a venda de bilhetes para esses jogos (fora) aos residentes na Lombardia», referiu o ministério italiano.

Na visita à Cremonese, em jogo da 23.ª jornada da Serie A, um adepto atirou um petardo na direção de Emil Audero, guarda-redes da equipa da casa, que caiu imediatamente no relvado e ficou com dificuldades em ouvir, embora tenha continuado em campo.

Dessa mesma situação resultaram ferimentos para o adepto, que perdeu alguns dedos da mão e teve de ser hospitalizado.

O incidente levou à decisão de proibir adeptos do Inter em jogos fora, com exceção para o dérbi da Madonnina, com o AC Milan, agendado para 8 de março no Estádio Giuseppe Meazza, recinto partilhado pelos dois clubes.

Depois desta sanção, o Inter Milão, que lidera a Serie A com oito pontos de vantagem para o AC Milan (este último tem menos um jogo disputado), poderá também vir a ter uma punição pecuniária por parte da Liga italiana.