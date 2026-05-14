O dérbi entre Roma e Lazio, que tinha sido adiado para segunda-feira devido à final do Masters 1.000 em ténis, vai realizar-se no domingo, após acordo com o município.

A Serie A, que tinha recorrido à justiça administrativa para contestar o adiamento, apresentou um plano de segurança reforçado para a coordenação de ambos os eventos desportivos.

Em comunicado, a Liga italiana explicou que o autarca de Roma aceitou a proposta de realizar o dérbi da 37.ª jornada no domingo, dia 17 de maio, no Olímpico, antecipando o pontapé de saída em 30 minutos (das 11h30 para as 11h00) para garantir um maior intervalo em relação ao encontro de ténis no Foro Italico.

O dérbi de Roma tem sido marcado por episódios de violência entre adeptos e forças de segurança nas imediações do Olímpico nas últimas temporadas. A partida estava inicialmente marcada para domingo, no entanto, o Município de Roma tinha solicitado, na terça-feira, o adiamento para segunda-feira à noite, a fim de evitar uma sobreposição com a final do Masters 1.000, organizada não muito longe do estádio.

Os jogos Como-Parma, Génova- Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Nápoles, que também chegaram a ser adiados para segunda-feira, foram igualmente reagendados para domingo, às 11h00.

Isto acontece porque as regras do campeonato italiano obrigam a que os clubes cujos jogos sejam decisivos disputem as duas últimas jornadas em simultâneo. Atualmente, cinco equipas ainda disputam os lugares de acesso à Liga dos Campeões, estando separadas por apenas por cinco pontos, entre as quais a Roma, quinta classificada.

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