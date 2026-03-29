A Juventus venceu a 2.ª mão da meia-final da Taça de Itália por 2-1 diante da Fiorentina. Ana Capeta esteve em destaque na partida ao apontar os dois golos da «Vecchia Signora».

A avançada portuguesa, que já havia marcado no primeiro jogo da eliminatória, não precisou de muito tempo para voltar a marcar e aos nove minutos, assistida por Schatzer, fez o primeiro da partida.

No segundo tempo, Ana Capeta continuou com a veia goleadora que tem vindo a demonstrar ao longo da temporada. Aos 52 minutos, a ex-Sporting apontou o «bis», ampliando a vantagem para 2-0 e chegou aos dez golos em 23 jogos.

A Fiorentina ainda reduziu através de Iris Omarsdottir, contudo o tento da norueguesa não foi suficiente para ultrapassar a Juventus.

Com este resultado a Juventus vence, no conjunto dos dois jogos, por 4-1 e segue para a final da Taça de Itália, marcada para dia 23 de maio, onde vai defrontar a Roma.