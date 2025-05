Está feito! O Nápoles venceu o seu quarto campeonato italiano na noite desta sexta-feira, ao vencer o Cagliari por 2-0. Somou 82 pontos, mais um do que o segundo classificado Inter de Milão.

Isto quer dizer que o treinador dos napolitanos, o experiente Antonio Conte, alargou o palmarés para cinco Scudettos. Ganhou três pela Juventus, entre 2012 e 2014, seguindo-se um título pelo Inter de Milão em 2021 e agora nova conquista mais a sul.

Com esta conquista, Conte bate um recorde - venceu pelo menos um Scudetto por três equipas diferentes. Iguala também os clássicos Fabio Capello e Marcelo Lippi no número de Scudettos conquistados.

À frente do ex-futebolista ficam apenas Massimiliano Allegri, com seis (vencidos por Milan e Juventus) e Giovanni Trapattoni, com sete (por Juventus e Inter, nas décadas de 70 e 80). Trapattoni foi treinador do Benfica.

Conte vence o décimo título como treinador. Não esquecer que também conquistou uma Premier League ao serviço do Chelsea, em 2017.