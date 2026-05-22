A Atalanta, de Itália, apresentou esta sexta-feira o novo emblema do clube.

O símbolo inspira-se na forma circular introduzida na década de 1980. «O seu princípio orientador é a subtração: retirar elementos desnecessários, para dar maior destaque à Deusa, que volta a ser o destaque do símbolo. O cabelo foi redesenhado em cinco fios, em homenagem aos cinco fundadores que deram vida ao clube em 1907», lê-se em comunicado oficial do clube de Bérgamo.

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Foi nos anos de 1960 que a figura da Deusa da mitologia grega Atalanta apareceu pela primeira vez no emblema. Desde então, ela tornou-se a marca do clube.

«O resultado é uma identidade concebida para funcionar perfeitamente em todas as plataformas e permanecer instantaneamente reconhecível em todos os momentos.»

A Atalanta encontra-se em sétimo na Liga italiana, com 58 pontos, em lugar de qualificação para a Liga Conferência da próxima temporada.