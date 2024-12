A Atalanta arrancou um empate (1-1) na reta final em casa da Lazio e vai chegar ao fim do ano na liderança do campeonato italiano.

Com Nuno Tavares a titular, a formação da casa abriu o marcador aos 27 minutos, através de um golo de Fisayo Dele-Bashiru.

A equipa de Bérgamo esteve mais perto do golo, sobretudo na segunda parte, mas só chegou à igualdade aos 88 minutos, por Brescianini.

Este resultado permite à Atalanta, que contou com Rui Patrício na condição de suplente, manter a liderança, agora com apenas mais um ponto do que o Inter, que tem 40. O Nápoles é terceiro, com 38 pontos, e vai defrontar o Veneza no domingo.

Classificação da liga italiana