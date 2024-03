A Atalanta arrasou o Nápoles (3-0), em pleno Diego Maradona, e aumentou para cinco a diferença entre as equipas na luta pela Europa.



Aleksey Miranchuk fez a diferença na primeira parte a favor da equipa de Gasperini. O internacional russo abriu o marcador aos 26 minutos e em cima do intervalo assistiu Scamacca para o segundo golo da partida.



Com Mário Rui de início, o campeão de Itália lutou e muito para inverter o rumo dos acontecimentos, mas esbarrou num inspiradíssimo Marco Carnesecchi. O guarda-redes da Atalanta somou defesas atrás de defesas e deixou Osimhen à beira de «um ataque de nervos».



Já com o adversário entregue, a Atalanta aplicou o «xeque-mate» com um pontapé cruzado do neerlandês Koopmeiners. Com esta vitória, o conjunto de Bérgamo chegou aos 50 pontos e ocupa o sexto lugar com mais cinco pontos que o Nápoles, sétimo colocado.