A Atalanta venceu esta segunda-feira a Salernitana, última classificada da Série A, por 4-1, no encerramento da 16ª jornada. Com esse triunfo, a equipa que defrontou o Sporting na Liga Europa destronou a Roma de José Mourinho do sétimo lugar.

Apesar disso, foi a equipa visitante que marcou primeiro, logo aos 10 minutos, com o central Lorenzo Pirola a cabecear. Salernitana em vantagem ao intervalo, com o único remate que fez no primeiro tempo.

A Atalanta voltou mais determinada para a segunda parte, e só precisou de sete minutos para se colocar em vantagem. Luis Muriel fez o empate aos 47 e Mario Pasalic marcou aos 52.

A Atalanta chegou aos golos da tranquilidade perto do fim, através de Charles De Ketelaere e de Aleksey Miranchuk.

Com este resultado, a Atalanta subiu ao sétimo posto, aproveitando a derrota da Roma em Bolonha nesta jornada.

Com a terceira derrota consecutiva, a Salenitarna continua em último lugar, com apenas oito pontos.