A Atalanta empatou contra a Fiorentina, no Artemio Franchi, e atrasou-se na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões na próxima época.



No jogo que encerrou a 30.ª jornada da Serie A, o conjunto de Gasperini chegou ao intervalo a ganhar por 1-0 graças a um golo do internacional dinamarquês Joakim Mæhle. No entanto, a equipa «viola», que não perde desde o dia 12 de fevereiro, conseguiu igualar a contenda por Arthur Cabral, de penálti (55m).



Com este empate a Atalanta chegou aos 49 pontos e está a quatro do Milan, o quarto classificado da Liga italiana. Por sua vez, a Fiorentina é 9.ª classificada com 42 pontos.



Classificação da Serie A