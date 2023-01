Após três derrotas e um empate, a Atalanta regressou nesta segunda-feira aos triunfos na Serie A de Itália, no reduto do Bolonha (1-2), não deixando fugir o comboio europeu.

A equipa da casa ainda esteve em vantagem (Orsolini aos 6 minutos), mas a formação de Bergamo virou o jogo após um bom início de segunda parte com golos de Koopmeiners (47m) e Hojlund (58m).

A equipa de Gian Piero Gasperini garante assim a 6.ª posição na tabela classificativa, à frente da Roma, embora tenha os mesmos 31 pontos que a formação orientada por José Mourinho e que a Lazio, que ocupa o 5.º lugar.

Recorde-se que neste domingo, a Roma, que caiu agora para fora da zona de acesso às competições europeias, empatou (2-2) na visita ao terreno do Milan.

Também nesta segunda-feira, mais cedo, o Verona (sem Miguel Veloso) bateu em casa a Cremonese por 2-0, com bis do sérvio Darko Lazovic, e saltou do último para o 18.º lugar da Serie A, relegando a Cremonese precisamente para a condição de «laterna vermelha».