Depois de dois empates, a Atalanta conseguiu a primeira vitória na Liga italiana, este domingo, na receção ao Lecce (4-1).

A equipa de Bérgamo foi para intervalo a vencer, graças ao golo de Giorgio Scalvini, aos 37 minutos, com um cabeceamento certeiro após um canto. Na segunda parte, Charles De Ketelaere bisou (51 e 73m) e, pelo meio, Nicola Zaleswki (70m) também marcou.

Já com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel em campo, os visitantes reduziram, por intermédio de Konan Ndri, aos 82 minutos.

Com este triunfo, a Atalanta sobe, à condição, ao sexto lugar do campeonato italiano, com cinco pontos em três jornadas. Já o Lecce, está em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo lugar, com apenas um ponto somado.

Também esta tarde, a Udinese venceu por 1-0 no reduto do Pisa. O português Tomás Esteves não saiu do banco dos anfitriões.