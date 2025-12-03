Itália: Atalanta nos quartos de final da Taça após goleada ao Génova
Sem Vitinha, os «Rossoblu» foram totalmente dominados pela equipa de Bérgamo
Sem Vitinha, os «Rossoblu» foram totalmente dominados pela equipa de Bérgamo
A Atalanta “amassou” o Génova, no seu estádio, goleando por 4-0 no caminho para os quartos de final da Taça de Itália.
A equipa de Bérgamo disparou por 22 vezes à baliza contrária e acertou por duas vezes nos ferros, contra os apenas quatro remates dos Rossoblu, que não contaram com o contributo do avançado português Vitinha.
Aos 19 minutos, Berat Djimsiti, de cabeça, abriu caminho ao triunfo da Atalanta, que ganhou maior expressão na segunda parte com os tentos de Marten de Roon (54 minutos), num remate colocado de fora da área, Mario Pasalic (82 minutos) e Honest Ahanor (90+1 minutos).
A Atalanta junta-se à Juventus, que na terça-feira venceu a Udinese por 2-0, na lista de apurados para os quartos de final da Taça de Itália.
Nesta quarta-feira vão jogar-se ainda os encontros Nápoles-Cagliari (17h00), Roma-Torino (18h00), Fiorentina-Como (18h00) e Inter-Veneza (20h00), todos referentes aos oitavos de final da prova.