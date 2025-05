A Atalanta, com o Rui Patrício na baliza, recuperou de duas desvantagens para derrotar o Génova, com Vitinha a titular no ataque, por 3-2, no jogo que abriu a 37.ª jornada da Serie A italiana.

A equipa genovesa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Andrea Pinamonti, ele que haveria de bisar ao minuto 58, já depois de Bani ter visto um golo ser-lhe anulado por mão na bola na jogada que o gerou.

Pelo meio, Ibrahim Sulemana marcou para a Atalanta, e Daniel Maldini imitou-o aos 63 minutos para fazer o 2-2. A reviravolta ficou consumada pelo artilheiro do campeonato, Mateo Retegui, que chegou aos 25 golos na Serie A.

A Atalanta fecha o pódio da Liga italiana, enquanto o Génova é 13.º classificado, já a salvo da despromoção. Este domingo completa-se a 37.ª jornada, com destaque para a visita do Milan, de Sérgio Conceição, ao estádio da Roma.