A Atalanta arrancou um precioso triunfo no Renato Dall'Ara frente ao Bolonha (1-0), no fecho da 30.ª jornada da Serie A.



Depois de um nulo na ronda anterior e da vitória da Roma já este domingo, a equipa de Gasperini precisava de ganhar para continuar na luta pelos lugares europeus. A formação de Bérgamo apenas conseguiu quebrar a resistência do conjunto de Siniša Mihajlović ao minuto 82 graças a um golo de Cissé.



Esta vitória permitiu à Atalanta igualar a Roma no sexto lugar da Serie A, emblema romano que tem mais um jogo disputado. Por sua vez, o Bolonha é 13.º com 33 pontos.