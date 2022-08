A Atalanta juntou-se ao grupo de líderes da Serie A depois de vencer por 1-0 em Verona, numa partida da terceira jornada.



O conjunto de Bérgamo chegou ao triunfo graças a um belo golo de Teun Koopmeiners, de fora da área, ao minuto 50. O Hellas, sem Miguel Veloso, não conseguiu evitar a segunda derrota em três jogos.



No jogo que começou à mesma hora, a Salernitana goleou a Sampdoria por 4-0 com golos de

Boulaye Dia (7m), Bonazzoli (16m), Vilhena (50m) e Botheim (76m).



A Atalanta tem sete pontos, os mesmos que AC Milan, Torino, Lazio e Roma, todos juntos no primeiro lugar enquanto a Salernitana é décima classificada com quatro pontos. Já a Sampdoria e o Hellas Verona estão perto da zona de descida.