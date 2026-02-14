Internacional
Itália: Atalanta vence no Olímpico e sobe a zona europeia
Triunfo por 2-0 sobre a Lazio, de Nuno Tavares
A Atalanta somou a segunda vitória consecutiva na Liga italiana, ao vencer em casa da Lazio, por 2-0, este sábado, na 25.º jornada da prova.
A formação de Bérgamo adiantou-se já à beira do intervalo, graças a um penálti convertido por Ederson, aos 41 minutos. Em cima da hora de jogo, Nicola Zalewski fez o segundo golo dos forasteiros.
Com este triunfo, a Atalanta aproveita o deslize do Como e sobe, à condição, ao sexto lugar, que dá acesso às provas europeias, com 42 pontos. Já a Lazio, que contou com Nuno Tavares no onze, é oitava classificada, com 33 pontos.
