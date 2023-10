Os casos de apostas têm dominado a atenção na seleção italiana nas últimas horas, mas os sub-21 transalpinos também estão envolvidos em polémica.

Desta feita, Marco Nasti foi o principal protagonista. Durante o estágio, o avançado do Bari, segundo a agência noticiosa ANSA, golpeou o companheiro Matteo Ruggeri (Atalanta) com um murro e causou uma suspeita de fratura do septo nasal.

Nesse sentido, o selecionador Carmine Nunziata dispensou Nasti, que pediu desculpas na concentração da squadra azurra e também na rede social Instagram.

«Já pedi desculpas em particular, mas quero fazê-lo aqui também. Tenho muito respeito pelos valores do desporto e pela camisa azzurra. Lamento muito o que aconteceu durante o estágio da seleção, esta deve ser e será uma oportunidade de crescimento para mim», escreveu.

Ruggeri, que já regressou a Bérgamo para receber tratamento, foi o autor do segundo golo da Atalanta na vitória sobre o Sporting (2-1), em Alvalade.