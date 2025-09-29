Internacional
Itália: Belotti (ex-Benfica) sofre lesão grave no joelho
Avançado de 31 anos só deve voltar a jogar no próximo ano
O azar bateu à porta de Andrea Belotti. O antigo avançado do Benfica sofreu uma lesão grave e só deverá voltar aos relvados em 2026.
Substituído aos 44 minutos na derrota do Cagliari com o Inter de Milão (2-0), no passado sábado, o atacante italiano contraiu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Segundo o emblema «rossoblu», Belotti vai realizar mais testes e exames nos próximos dias.
Contratado na reta final do mercado, o avançado de 31 anos, que na segunda metada da última época esteve na Luz, leva dois golos em três jogos esta temporada.
