Um. Dois. Três golos e uma tarde de sonho para Beto em Itália.

O futebolista português ex-Portimonense foi o protagonista na goleada da Udinese na receção ao Cagliari, por 5-1, ao apontar um hat-trick no duelo da 31.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

João Pedro, ex-Estoril e Vitória de Guimarães e chamado pela primeira vez à seleção de Itália no final de março, para o play-off de acesso ao Mundial 2022, adiantou os visitantes aos 32 minutos, mas a Udinese virou depois o resultado e (muito) à boleia de Beto.

Becao empatou aos 39 minutos e Beto, ainda na primeira parte, fez o 2-1 ao minuto 45, marcando também mais duas vezes na segunda parte: fez o 3-1 aos 49 minutos e o 5-1 final ao minuto 73. Pelo meio, Molina fez o 4-1, aos 59 minutos. O Cagliari ainda acabou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Grassi, ao minuto 83.

Beto já tinha bisado por uma vez e fez agora o primeiro hat-trick pelo clube transalpino, chegando aos 11 golos em 29 jogos em 2021/2022.

Nos outros jogos, o Nápoles, com o português Mário Rui a titular, venceu na casa da Atalanta, por 3-1. Insigne (14m, penálti), Politano (37m) e Elmas (81m) marcaram os golos dos visitantes. De Roon fez o único golo da formação de Bergamo (58m).

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina venceu o Empoli por 1-0, com um golo de Nicolas González (58m).