A Serie A está de regresso, após a pausa para compromissos de seleções. Neste sábado, o Génova recebeu o Bolonha em duelo da oitava jornada do campeonato italiano, que terminou empatado a duas bolas.

O jogo até começou bem para o Bolonha, com Riccardo Orsolini a abrir o marcador na primeira parte e outro golo dos visitantes por intermédio de Odgaard, já aos 56m.

No entanto, a equipa da casa (que está privada do lesionado Vitinha, ex-Sp. Braga), chegou ao empate com um bis do avançado italiano Andrea Pinamonti.

Apesar da superioridade dos bolonheses, tiveram de se contentar com um ponto. Três empates consecutivos da equipa transalpina, que tem apenas nove pontos em oito jornadas. Já o Génova tem seis pontos e está na zona de despromoção.

Recorde-se que o Bolonha enfrenta Benfica e Sporting na fase regular da Liga dos Campeões, a 11 de dezembro e 29 de janeiro, respetivamente.

No outro jogo realizado neste sábado, o Como, de Cesc Fàbregas, empatou em casa com o Parma, por 1-1. Ficam colados na classificação, em 14.º e 15.º lugares.