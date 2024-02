Vinda de um triunfo sobre o Bayern de Munique, a meio da semana, a Lazio não conseguiu igual sucesso este domingo, na receção ao Bolonha, acabando derrotada por 2-1.

Era um jogo importante para as contas do acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada, já que o Bolonha tem andado no top 4 da Série A e a formação romana não consegue entrar sequer nos seis primeiros.

A jogar em casa, a equipa orientada por Maurizio Sarri até se adiantou no marcador aos 18 minutos, com um golo do dinamarquês Isaksen.

Só que o Bolonha empatou ainda no primeiro tempo, através do médio marroquino El Azzouzi.

A equipa de Thiago Motta completou a reviravolta no resultado aos 78 minutos, graças ao avançado neerlandês Zirkzee.

O Bolonha voltou ao quarto lugar com 45 pontos - em igualdade com a Atalanta, que tem menos um jogo – enquanto a Lazio está na sétima posição, com 37.