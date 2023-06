O Cagliari empatou sem golos contra o Parma, no jogo da segunda mão das meias-finais, e vai disputar com o Bari a final do play-off de promoção à Serie A.

Num encontro com dois golos invalidados pelo VAR, um para cada equipa, o conjunto orientado por Claudio Ranieri capitalizou o resultado do primeiro jogo (vitória por 3-2).



No outro jogo, o Bari derrotou o Sudtirol ao vencer 1-0 em casa após ter perdido pelo mesmo resultado no primeiro jogo. Beneficiou, ainda assim, do facto de ter acabado a fase regular mais bem classificada na Serie B.