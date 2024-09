Foi emocionante, o fecho da jornada seis em Itália: o Cagliari venceu esta noite em casa do Parma, por 3-2.

A jogar fora, o conjunto da Sardenha até marcou primeiro, por Nadir Zortea, aos 34 minutos, mas Dennis Man fez o empate pouco depois da hora de jogo.

A um quarto de hora do fim, Razvan Marín voltou a pôr a turma forasteira em vantagem, mas Hernâni empatou a três minutos dos 90, de penálti.

No mesmo minuto, no entanto, Roberto Piccoli fez o 3-2 final e deu os três pontos ao Cagliari, que está agora na 17.ª posição – estreou-se a vencer –, com os mesmos cinco pontos do Parma, 15.º classificado.