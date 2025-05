Terminou a época 2024/25 da Série B italiana com os últimos encontros a serem realizados nesta terça-feira. Depois de já ter sido confirmada a descida do Cosenza, também o Cittadella e a Sampdoria foram condenados à despromoção.

O caso mais surpreendente é o da Sampdoria, que desce à Série C pela primeira vez na sua história, após um empate com o Juve Stabia (0-0). No palmarés, os genoveses têm quatro Taças de Itália, uma Serie A, uma Supertaça e uma Taça das Taças.

Já o Cosenza perdeu por 3-1 com o Spezia. A outra equipa despromovida será decidida pelo jogo de play off entre Frosinone e Salernitana (que estava na Serie A na época passada).

No extremo contrário da tabela, nos lugares de promoção, ficaram o Sassuolo (1.º) e Pisa (2.º). Falta saber a terceira equipa que sobe de divisão através dos play offs.