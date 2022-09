Emprestado pelo Benfica à Cremonese, Soualiho Meite estreou-se neste domingo com a camisola da nova equipa, que ajudou a arrancar um empate em casa da Atalanta.

O médio francês foi titular e esteve em campo durante os 90 minutos.

O ex-Sporting Demiral inaugurou o marcador para os anfitriões aos 74 minutos, mas Valeri fez o empate pouco depois.

A Atalanta, recorde-se, era líder isolada da Serie A à entrada para a 6.ª jornada, mas com este empate divide agora a liderança com o Milan e o Nápoles, que no sábado venceram os respetivos jogos.