O Como venceu no terreno da Fiorentina, por 2-0, e acabou com uma série de três derrotas consecutivas para o campeonato italiano.

O Como adiantou-se no marcador ainda na primeira parte. Aos 41 minutos, Assane Diao, jovem de 19 anos que chegou à equipa no último mercado de transferências vindo do Bétis, inaugurou o marcador para a equipa visitante.

Na segunda parte (66 minutos), Nico Paz, jovem de 20 anos, ampliou o resultado, com um remate potente de pé esquerdo à entrada da área.

Com este resultado, a Fiorentina fixou-se no sexto lugar no campeonato, com 42 pontos, com duas derrotas nos últimos cinco jogos. Por outro lado, o Como regressa às vitórias na Serie A e ocupa a 13.ª posição, com 25 pontos.