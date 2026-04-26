Os primeiros duelos da tarde da Serie A, neste domingo, tiveram poucos golos. A Fiorentina recebeu o Sassuolo e empatou a zeros, num duelo de equipas a meio da tabela. Já o Como, que mantém as aspirações de apurar-se para as competições europeias, venceu o Génova por 2-0.

Naquela cidade costeira, banhada pelo mar Lígure, a equipa de Césc Fàbregas chegou cedo à vantagem por um suspeito do costume - o grego Douvikas, que já é o melhor marcador do Como, anotou logo aos 10 minutos. Foi assistido por outro médio em destaque Lucas da Cunha.

Ainda houve um motivo de preocupação para o Como antes do descanso - o argentino Nico Paz lesionou-se na sequência de um choque de cabeças com um adversário e saiu ao intervalo. O jogador tem sido apontado ao Real Madrid.

Assane Diao fez o 2-0 final já aos 68 minutos. Nota para a titularidade do avançado português Vitinha do lado do Génova. O Como soma 61 pontos, na quinta posição, e mantém-se em posição de acesso à Liga Europa. Já os genoveses estão em 14.º, com 39 pontos.

Noutro reduto, em Florença, a Fiorentina conseguiu anular o Sassuolo em casa e conseguiu um ponto. Tem 37, nove acima da linha de água. O Sassuolo é 10.º, com 46 pontos.