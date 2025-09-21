Claudia Rizzo, de apenas 23 anos, assumiu a presidência do Ternana, clube da Serie C de Itália, recentemente comprado pelo pai, Gian Luigi Rizzo, um empresário do setor da saúde. A jovem é a primeira mulher a assumir a presidência deste emblema.

Nos últimos anos, o Ternana passou por quatro presidências diferentes. Aos 23 anos, Claudia Rizzo é, neste momento, a única mulher a liderar um clube profissional em Itália e uma das presidentes mais jovens da história do futebol. Neste projeto, não estará sozinha, contando com o apoio de uma outra mulher, Tiziana Pucci, na administração, enquanto Massimo Ferrero, ex-presidente da Sampdoria, assumirá o cargo de diretor-desportivo.

«Caros adeptos, hoje não estou a falar convosco apenas como filha de um homem que deu um passo significativo ao comprar o Ternana. Estou a falar convosco como mulher, como uma verdadeira fã de futebol e como alguém que decidiu envolver-se», começou por dizer, ressaltando que a presença no clube foi uma escolha pessoal e uma afirmação feminina no futebol.

«Gostaria de ser uma mulher de ação, não de palavras, espero ser um exemplo para muitas mulheres no desporto e na vida em geral, são mil emoções, é uma honra e uma grande responsabilidade, é claro que a minha família quer estar aqui porque tem um objetivo, mas eu estarei aqui principalmente para apoiar o clube», sublinhou, destacando que pretende agir, inspirar outras mulheres e colocar o clube e os adeptos no centro do projeto, mais do que representar apenas a família.

«Sinto-me honrada por assumir a presidência de um clube com um historial tão prestigiado como o Ternana Calcio, precisamente no ano do seu centenário. O nosso objetivo é construir um projeto sólido, moderno e transparente, que coloque as pessoas e os valores do desporto no seu centro, trabalharemos com determinação para devolver o entusiasmo e o orgulho a todos os adeptos», explicou, destacando o compromisso com o clube.