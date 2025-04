Depois de dois triunfos e um empate, Igor Tudor somou, esta quarta-feira, a primeira derrota ao comando da Juventus. A «vecchia signora» foi derrotada por 1-0 no terreno do Parma, em jogo da 33.ª jornada da liga italiana.

Renato Veiga foi titular nos «bianconeri», enquanto Alberto Costa e Francisco Conceição começaram a partida no banco.

O golo que decidiu o encontro foi apontado em cima do intervalo, por Mateo Pellegrino (45+1m), autor de um cabeceamento certeiro.

Dusan Vlahovic já não voltou para a segunda parte devido a lesão e Tudor lançou Conceição, sem que o português conseguisse ajudar a evitar a derrota, apesar de ter sido um dos mais inconformados. Já Alberto, participou nos últimos cinco minutos.

Este desaire deixa a Juve fora da zona Champions. A formação de Turim, que somou apenas a quarta derrota no campeonato, é quinta classificada (apuramento para a Liga Europa), com 59 pontos, a um do Bolonha, que segue em quarto.

Já o Parma, que não vencia a Juventus há dez anos, soma três pontos muito importantes na luta pela manutenção. O «giallo blu» ocupa o 15.º posto, com 31 pontos, seis acima da «linha de água».

Também esta quarta-feira, a Lazio, sem Nuno Tavares, por lesão, venceu por 2-0 na visita ao Génova, que contou com Vitinha de início – saiu aos 61 minutos.

Sebastian Otoa foi expulso aos 22 minutos e deixou os anfitriões em inferioridade numérica, antes de Taty Castellanos (32m) abrir o marcador.

No segundo tempo, Boulaye Dia (65m) dilatou a vantagem do conjunto romano.

Aos 72 minutos, Belahyane, que tinha entrado três minutos antes, viu cartão vermelho direto por uma entrada muito dura e também deixou a Lazio com dez jogadores.

O conjunto «biancocelesti» é sexto classificado, com 59 pontos, mais dois do que a rival Roma. Por sua vez, o Génova segue em 13.º, com 39.

Ainda esta tarde, a Fiorentina venceu por 2-1 no campo do Cagliari e o Torino bateu a Udinese por 2-0, a jogar em casa.