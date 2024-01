Oficializados durante a semana como reforços do Hellas Verona, Dani Silva e Rúben Vinagre somaram os primeiros minutos na liga italiana este domingo, no empate (1-1) caseiro diante do Frosinone, na 22.ª jornada.

Já depois de Ondrej Duda ter desperdiçado um penálti, a equipa da casa voltou a beneficiar de um castigo máximo e Tomas Suslov (45+2m) deu a vantagem que se registou ao intervalo. Contudo, Kaio Jorge fez o 1-1 na segunda parte, aos 58 minutos.

Dani Silva, que chegou em definitivo do V. Guimarães, entrou aos 81 minutos, enquanto Vinagre, emprestado pelo Sporting, foi lançado aos 88.

O Hellas Verona volta a somar pontos no campeonato italiano, depois da derrota da última jornada: tem 18 pontos e ocupa o 16.º lugar.

Também este domingo, o Monza venceu na receção ao Sassuolo, por 1-0.

O português Dany Mota foi titular e teve um golo anulado aos 22 minutos, mas assistiu Colpani aos 31 para o golo que decidiu o desfecho do jogo.

Nota ainda para a vitória do Génova, por 2-1, em casa, frente ao Lecce.

