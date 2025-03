O Nápoles não conseguiu desfazer o nulo em Veneza, em jogo da 29.ª jornada da Liga italiana de futebol, e pode ver o Inter de Milão, que joga este domingo com a Atalanta (19:45), fugir na liderança da tabela. Em caso de triunfo da equipa de Bérgamo, o primeiro posto ficará partilhado a três.

Diante do 19.º classificado da Serie A, os napolitanos ficaram perto de se adiantar no marcador logo ao minuto 5, quando Raspadori acertou no poste.

De bola parada, McTominay obrigou o guarda-redes adversário, Radu, a aplicar-se num par de situações, mas o Veneza também ficou muito perto de marcar, em cima do intervalo, quando Rrahmani intercetou, em cima da linha de golo, um remate de Fila.

O guarda-redes dos venezianos voltou a dar nas vistas ao parar, junto ao poste, um cabeceamento com selo de golo de Romelu Lukaku, sendo que a equipa da casa ainda assustou o guardião dos napolitanos, Meret, na reta final.

O empate permite ao Nápoles igualar o Inter de Milão no topo da Serie A, somando ambos 61 pontos. Os milaneses só entram em campo na 29.ª jornada às 19:45 deste domingo, para defrontarem a Atalanta, terceira classificada com 58 pontos, em Bérgamo.