Foi divulgada nesta sexta-feira a primeira convocatória de Gennaro Gattuso para a seleção de Itália. Uma lista de 28 jogadores, que será ainda encurtada para 23, tendo em vista os primeiros duelos de apuramento para o Mundial 2026.

É uma lista com algumas novidades, entre elas os jovens Giovanni Leoni, recém-contratado pelo Liverpool, Francesco Pio Esposito, do Inter de Milão, e o médio do Bolonha Giovanni Fabbian. 

Gattuso promoveu ainda o regresso de Gianluca Mancini, defesa da Roma, e Gianluca Scamacca, avançado da Atalanta, mais de um ano depois da última chamada.

A Itália entra em campo na sexta-feira, cinco de setembro, em Bérgamo, para enfrentar a Estónia. Na segunda-feira, oito de setembro, em Debrecen, tem duelo marcado com Israel. Ambos os jogos, estão marcados para as 19h45.

Gattuso estreia-se ao serviço da Seleção de Itália com novas funções, após uma carreira de futebolista em que somou 73 internacionalizações e um golo. Venceu o Mundial 2006. 

Lista de pré-convocados: 

Guarda-redes: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Nápoles), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Defesas: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Médios: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bolonha), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Avançados: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bolonha), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

