Itália: divulgada a primeira convocatória do selecionador Gattuso
Giovanni Leoni, Francesco Pio Esposito e Giovanni Fabbian são novidades
Foi divulgada nesta sexta-feira a primeira convocatória de Gennaro Gattuso para a seleção de Itália. Uma lista de 28 jogadores, que será ainda encurtada para 23, tendo em vista os primeiros duelos de apuramento para o Mundial 2026.
É uma lista com algumas novidades, entre elas os jovens Giovanni Leoni, recém-contratado pelo Liverpool, Francesco Pio Esposito, do Inter de Milão, e o médio do Bolonha Giovanni Fabbian.
Gattuso promoveu ainda o regresso de Gianluca Mancini, defesa da Roma, e Gianluca Scamacca, avançado da Atalanta, mais de um ano depois da última chamada.
A Itália entra em campo na sexta-feira, cinco de setembro, em Bérgamo, para enfrentar a Estónia. Na segunda-feira, oito de setembro, em Debrecen, tem duelo marcado com Israel. Ambos os jogos, estão marcados para as 19h45.
Gattuso estreia-se ao serviço da Seleção de Itália com novas funções, após uma carreira de futebolista em que somou 73 internacionalizações e um golo. Venceu o Mundial 2006.
Lista de pré-convocados:
Guarda-redes: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Nápoles), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Defesas: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Nápoles), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Médios: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bolonha), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Avançados: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bolonha), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
📋💙 La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per le prossime sfide di qualificazione al Mondiale 🙌🏻— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 29, 2025
👉🏻 https://t.co/CnCHQxRXLT#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/UFSKLXjBrP