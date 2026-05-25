O guarda-redes Gianluigi Donnarumma lidera a lista de convocados da seleção italiana de futebol, que conta com Cher Ndour [ex-Benfica e Sp. Braga] e é composta maioritariamente por internacionais sub-21, para os jogos particulares com o Luxemburgo e a Grécia.

Silvio Baldini, responsável pelos sub-21 italianos, comanda interinamente a Squadra Azzurra depois da saída de Gennaro Gattuso, na sequência do afastamento do Mundial 2026.

Donnarumma, guarda-redes do Manchester City, destaca-se numa lista que inclui ainda outras opções recentes na seleção principal, casos de Marco Palestra, do Cagliari, e Francesco Pio Esposito, do Inter de Milão, para os jogos particulares frente a Luxemburgo e Grécia, em 3 e 7 de junho, respetivamente.

A Itália ficou fora do Campeonato do Mundo, pela terceira vez seguida, após a derrota na final do play-off frente à Bósnia e Herzegovina, no desempate nas grandes penalidades (4-1), após a igualdade a uma bola registada no tempo regulamentar e no prolongamento, com o golo inaugural de Moise Kean e a igualdade de Tabakovic.

A nomeação de um novo selecionador italiano vai ocorrer após as eleições federativas, marcadas para 22 de junho.

Convocatória da Itália

Guarda-redes: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) e Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Defesas: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari) e Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Médios: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma) e Lorenzo Venturino (Roma);

Avançados: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund) e Luca Koleosho (Paris FC).