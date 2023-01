O Empoli derrotou a Sampdoria por 1-0, no jogo que fechou a 18.ª jornada da Serie A.



O único golo da partida foi anotado pelo ex-Benfica Tyronne Ebuehi, aos 55 minutos. O encontro teve um final polémico com a equipa de arbitragem a anular o que seria o golo do empate à formação de Génova.



Já com o guarda-redes Audero na área, o conjunto de Stankovic marcou por Colley. Audero esteve, de resto, na origem do lance ao picar para a área antes de um colega servir o defesa da Gâmbia. Porém, o árbitro foi rever o lance ao monitor e considerou que Gabbiadini tocou com o braço na bola quando caiu antes de a bola chegar ao seu guarda-redes.



O golo anulou motivou muitos protestos dos jogadores e responsáveis da Sampdoria, clube que está na penúltima posição da Serie A com nove pontos. Por sua vez, o Empoli divide o 11.º com o Bolonha.



Classificação da Serie A