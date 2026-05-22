O ex-Benfica Mile Svilar, que alinha na Roma, foi eleito o melhor guarda-redes da temporada na Liga italiana, pela segunda época consecutiva.

O guardião de 26 anos defendeu as redes dos «giallorossi» nas 37 jornadas e sofreu 31 golos. A Roma, de resto, foi a segunda defesa menos batida do campeonato italiano, apenas superada pelo Como, que só encaixou 28 golos.

Quanto a outras posições, Marco Palestra, do Cagliari, foi eleito o melhor defesa. Já Nico Paz, do Como, arrecadou o prémio de melhor médio, enquanto Lautaro Martínez (Inter de Milão), melhor marcador da Liga italiana, com 17 golos, foi considerado o melhor avançado.

GLI MVP DELLA STAGIONE 🏆 🧤 Svilar ⚡️ Palestra 🎯 Nico Paz ⚽ Lautaro pic.twitter.com/ptmifqESGj — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2026

Já o grande vencedor do prémio de MVP da temporada foi Federico Dimarco, também do Inter, que somou seis golos e 17 assistências em 34 jogos.

Kenan Yildiz, da Juventus, recebeu a distinção de estrela em ascensão do campeonato. Por sua vez, o romeno Cristian Chivu, campeão pelo Inter, foi eleito o melhor treinador.