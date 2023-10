É a primeira reação pública de Nicolò Fagioli, depois de ser suspenso por sete meses, na sequência do novo escândalo das apostas ilegais em Itália.

O médio da Juventus ficará sete meses sem jogar e viu outros cinco meses serem comutados numa multa e em trabalho comunitário – além da obrigatoriedade de seguir um plano terapêutico específico para o vício do jogo durante, pelo menos, seis meses.

Fagioli publicou uma história na rede social Instagram, onde deixa perceber o momento complexo que vive e até a revolta interior que sente. Na mensagem, pede desculpas e lamenta o facto de estar nas notícias de todo o mundo, pelas razões erradas.

«Pensava vir a público pedir desculpa, não só aos adeptos da Juventus, mas a todos os adeptos de futebol e de desporto do mundo, pelo erro ingénuo que cometi. Em vez disso, sou obrigado a lidar com a porcaria que os jornais e as pessoas escrevem sobre mim. Só para me fazer parecer mal com mil falsidades. Ou apenas para obterem mais duas visualizações», escreveu o internacional italiano, que termina com uma promessa: «Em breve falarei.»