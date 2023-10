O acordo está prestes a ser anunciado: Nicolò Fagioli será suspenso por sete meses, uma pena bem mais leve do que os três anos de afastamento com que poderia ser punido.

O facto de o jogador da Juventus ter cooperado com a justiça desportiva italiana foi decisivo.

Graças ao acordo de confissão e à cooperação de Fagioli, nos termos do Código da Justiça Desportiva, a pena de três anos de inibição de direitos é reduzida para metade e, posteriormente, para sete ou oito meses. A decisão do procurador ainda não foi oficializada e deve ser, ainda, formalmente ratificada pelo Conselho Federal.

Sempre apoiado pela Juventus, Fagioli não tentou esconder o problema. Graças a essa atitude, nas várias audiências com o Ministério Público italiano, o médio evitou, então, ser suspenso por três anos, como prevê a lei para jogadores que apostam em jogos de futebol.

Fagioli contou tudo e expôs o seu vício no jogo, a ludopatia. Aliás, nas entrevistas finais, o grupo que assistiu o jogador incluiu mesmo um psiquiatra, que está a seguir Fagioli há dois meses. Uma forma de sublinhar como o médio da Juve quer romper com o passado.

A exemplo do que se verificou com o avançado inglês Ivan Toney na Premier League, isto acabou por resultar, em termos de justiça desportiva, numa forte redução de pena.

Tonali «em choque»

Outro jogador implicado no escândalo das apostas ilegais, Sandro Tonali, está, também, a assumir o vício no jogo.

O empresário do médio do Newcastle, Giuseppe Riso, disse que «Tonali está em choque, abalado e triste, mas sabe que tem de lidar com o problema».

«Ele continua a treinar e vai vencer este jogo contra as apostas», acrescentou. «O Newcastle tem estado ao lado dele, a apoiá-lo, e isso é muito importante. Espero que esta experiência possa salvar a vida dele e de muitos outros que possam ter caído neste vício», destacou o agente.