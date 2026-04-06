Itália: Francisco Conceição assiste na vitória da Juventus
Resultado foi construído nos primeiros 20 minutos, mas o Génova ainda desperdiçou um penálti
Com Francisco Conceição em bom plano, a Juventus derrotou o Génova (2-0), na 31.ª jornada da Serie A, e aproveitou o empate do Como frente à Udinese para se aproximar da zona de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.
O jogo abriu com o golo de Bremer (4m), tendo Weston McKennie ampliado a vantagem da equipa de Turim aos 17 minutos, assistido por Francisco Conceição.
Na reta final da primeira parte, o norte-americano protagonizou uma perdida incrível, à boca da baliza contrária, e o internacional português ficou muito perto de marcar num lance individual, que concluiu com um remate cruzado que fez a bola sair perto do poste.
Ao intervalo, a Juventus trocou de guarda-redes, com Michele Di Gregorio a render o lesionado Mattia Perin. Por seu turno, o Génova, que contou com o português Vitinha no ataque, entrou com maior atrevimento na segunda parte e quase marcou num par de ocasiões.
A melhor ocasião dos genoveses surgiu à entrada do último quarto de hora, quando Aarón Martin desperdiçou um penálti, assinalado com o apoio do VAR depois de o árbitro ter considerado, inicialmente, que a falta de Bremer sobre o mesmo Martin tinha sido cometido fora da área. Di Gregorio vestiu a capa de herói na baliza da Juve ao travar a grande penalidade e a recarga do espanhol.
Destaque ainda para uma tentativa de Milik, aos 82 minutos, que tentou fazer um chapéu do meio-campo a Justin Bijlow, mas o guarda-redes do Génova voou para uma grande defesa.
O triunfo permite à Juventus, quinta classificada na Serie A, chegar aos 57 pontos, apenas menos um do que o Como, que é quarto. Quanto ao Génova é 14.º, com 33 pontos, mais seis do que a primeira equipa em zona de descida, o Lecce.
A 31.ª jornada da Liga italiana completa-se com o Nápoles-Milan, que arranca às 19h45 desta segunda-feira.