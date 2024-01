A jornada 19 da liga italiana arrancou com um empate (1-1) entre Bolonha e Génova.

A jogar em casa, a equipa orientada por Thiago Motta deixou-se surpreender aos 20 minutos, quando o islandês Gudmundsson bateu um livre do lado esquerdo que levou a bola a entrar diretamente na baliza de Ravaglia, sem que alguém lhe tocasse.

O Bolonha foi para cima do adversário, mas só conseguiu marcar no período de descontos, através do suplente Lorenzo de Silvestri. O veterano defesa tinha entrado aos 87 minutos e foi o herói improvável da equipa da casa. Pelo menos, conseguiu evitar a derrota.

O Bolonha falhou o ataque ao quarto lugar, mantendo a quinta posição, agora com 32 pontos – menos um do que a Fiorentina, que está a fechar os lugares de acesso à Liga dos Campeões – e pode ser apanhada pela Ataçlanta nesta última jornada da primeira volta.

O Génova é 12º, com 21 pontos, mas pode perder lugares nesta ronda.