A Atalanta venceu o Sassuolo por 3-0, este sábado, em jogo da 25ª jornada da Série A italiana.

O jogo ficou marcado pela dupla defesa do guarda-redes Marco Carnesecchi na grande penalidade marcada por Andrea Pinamonti, a fechar o primeiro tempo, quando a Atalanta vencia apenas por 1-0.

Carnesecchi defendeu a primeira tentativa, mas o árbitro mandou repetir, já que o defesa Kolasinac tinha invadido a área. Repetiu-se o duelo e o desfecho: Carnesecchi voltou a parar o remate de Pinamonti.

Carnesecchi denying Pinamonti TWICE in a row 🧱🧤#AtalantaSassuolo pic.twitter.com/7amRLgLlEr — Lega Serie A (@SerieA_EN) February 17, 2024

A equipa da casa tinha marcado o primeiro golo por Mario Pasalic, aos 22 minutos. Aumentou a vantagem, depois do susto, já no segundo tempo, com golos de Teun Koopmeiners, aos 58, e Mitchel Bakker, aos 75.

Com esta vitória, a Atalanta subiu ao quarto lugar, com mais três pontos do que o Bolonha, que, no entanto, só joga este domingo, com a Lazio, em Roma.

O Sassuolo é 17º, com 20 pontos.