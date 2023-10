Ivan Provedel foi o herói improvável da Lazio na primeira jornada da Liga dos Campeões, ao marcar o golo que valeu o empate à equipa italiana na receção ao Atlético de Madrid.

Agora, o guarda-redes da equipa romana volta a ser notícia por motivos pouco habituais. A Rússia interessou-se por ele, mas Ivan Provedel não está interessado.

«Pedi à Federação Russa de Futebol para o contactar, mas ele disse que não queria falar com ninguém da Rússia. Tentei contactá-lo porque queríamos chamá-lo. Estamos a acompanhar a sua evolução, para além do golo que marcou», disse Vitaly Kafanov, treinador de guarda-redes da Rússia.

Ivan Provedel nasceu há 29 anos em Itália, na histórica cidade de Pordenone, perto de Veneza, filho de pai italiano e mãe russa. Fez a formação na Udinese, mudou-se para o Chievo, que o emprestou a diversas equipas de escalões secundários, sem nunca o aproveitar.

Só chegou à Serie A quando subiu de divisão com o Empoli. Ainda esteve emprestado ao Juve Stabia (onde marcou um golo pela primeira vez num jogo oficial) e passou pelo Spezia, antes de se mudar, em 2022, para a Lazio. Só aí chegou a um patamar mais elevado.

Com 1,94 metros de altura, bons reflexos e seguro a jogar com os pés, é uma aposta firme do técnico Maurizio Sarri.

E poderia ser, também, da Rússia. Poderia, mas não pode, garante o empresário Gianni Riva, que representa o guarda-redes. «A verdade é que Provedel não pode jogar pela Rússia, França ou Brasil porque não é cidadão desses países», afirmou Riva, garantindo que o guarda-redes só tem nacionalidade italiana.

«Não é verdade que Provedel tenha rejeitado a Rússia», acrescentou. «Acha que o treinador poderia contactar Cristiano Ronaldo ou Messi? Não, porque um é português e o outro argentino. Talvez possas explicar ao Kafanov que o Ivan só pode representar a Itália», disse ainda o agente.

Riva assegura que o desejo de Provedel é representar a Itália. Ele chegou a ser convocado por Roberto Mancini, há um ano, para os jogos com a Inglaterra e a Hungria, para a Liga das Nações, mas não se estreou.

Para aumentar a polémica, Ruslan Nigmatullin, histórico ex-guarda-redes russo, criticou a ideia de chamar Provedel. «O Ivan compreende claramente que não vai conseguir bater a concorrência. Aqui, ele seria um quarto guarda-redes, em vez de ter mais oportunidades na seleção italiana, e foi por isso que fez esta escolha. É um facto: não há necessidade de procurar no Ocidente alguém para se naturalizar. Temos muitos talentos e merecedores» disse o antigo internacional ao site Metaratings.ru.

Recorde o golo na Liga dos Campeões: