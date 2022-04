O Inter de Milão confirmou o regresso à série de bons resultados e venceu esta sexta-feira na deslocação à Spezia por 3-1, em jogo da 33.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana de futebol.

A equipa comandada por Simone Inzaghi abriu o marcador aos 31 minutos, com um golo de Marcelo Brozovic, que passou pela revisão no vídeo-árbitro, mas foi mesmo validado.

Na segunda parte, Lautaro Martínez ampliou a vantagem ao minuto 73. Giulio Maggiore ainda reduziu ao minuto 88, mas o Inter sentenciou a partida já em tempo de compensação, aos 90+2m, por Alexis Sánchez.

Com este resultado, o Inter soma a terceira vitória seguida e é líder, com 69 pontos, mais um do que o Milan, que ainda esta sexta-feira defronta o Génova. A liderança isolada do Inter mantém-se no mínimo por algumas horas. No entanto, convém notar que o Inter tem ainda um jogo em atraso por disputar ante o Bolonha, pelo que, mesmo que o Milan vença, o Inter terá sempre oportunidade para assumir a liderança no acerto de calendário.