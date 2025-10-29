O Inter Milão demorou 66 minutos para quebrar a resistência de David De Gea na baliza da Fiorentina, mas ainda foi a tempo de construir uma vitória confortável, por 3-0, que lhe permite igualar o rival, Milan, no terceiro lugar da Liga italiana, somando ambos 18 pontos.

Vindos de uma derrota por 3-1 na casa do campeão Nápoles, os Nerazzurri começaram por bater, de forma insistente, contra o muro erguido por De Gea na baliza da Fiorentina, até que Hakan Çalhanoglu, com um remate de fora da área, o fez desmoronar ao minuto 66.

Pouco depois surgiu o 2-0, apontado com classe por Petar Sucic, a passe de Lautaro Martínez. Perto do minuto 90, Çalhanoglu bisou num penálti que resultou na expulsão de Viti na equipa de Florença.

Em Génova, a Cremonese, que não ganhava desde a segunda jornada, contou com um inspirado Federico Bonazzoli, que bisou no triunfo por 2-0. O momento alto da noite surgiu logo ao minuto 4, quando o avançado italiano inaugurou o marcador com um pontapé de bicicleta.

O português Vitinha entrou aos 53 minutos, no Génova, e viu um golo ser-lhe anulado, pouco depois, por fora de jogo.

Também nesta quarta-feira, Bolonha e Torino empataram a zero. A melhor ocasião do jogo surgiu ao minuto 24, quando Che Adams, avançado do conjunto de Turim, acertou no poste.