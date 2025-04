Depois do empate com o Milan na Taça, o Inter de Milão voltou a empatar, mas desta vez na Liga italiana, frente ao Parma (2-2), no Ennio Tardini.

Com Simone Inzaghi na bancada, os «nerazzurri» chegaram à vantagem em cima do primeiro quarto de hora, por Matteo Darmian, a corresponder a cruzamento de Dimarco.

O segundo golo do Inter apareceu mesmo a fechar a primeira parte. Aos 45 minutos, Marcus Thuram acertou nas orelhas da bola, mas a defesa do Parma foi incapaz de evitar que ultrapassasse a linha de baliza.

O relógio marcava uma hora de jogo quando Adrián Bernabé surpreendeu com um remate de fora da área, bem colocado, que permitiu ao Parma reduzir para 2-1.

O conjunto anfitrião aproveitou a boa fase no encontro e chegou ao empate nove minutos depois, na sequência de um remate de Jacob Ondrejka, que ainda sofreu um desvio e tramou Yan Sommer.

Com este resultado, o Inter não cai da liderança, mas pode ver o Nápoles aproximar-se nesta 31.ª jornada. A equipa de Milão tem 68 pontos, mais quatro do que os napolitanos, que estão no segundo lugar e visitam o Bolonha na segunda-feira.

O Parma segue no 16.º posto, com 27 pontos, quatro acima da «linha de água».